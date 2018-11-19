Махачкала, 19 ноября, 2018, 09:06 — ИА Регнум. В Дагестане отключены от электропитания 148 населённых пунктов в четырёх районах республики. В зоне отключения оказались более 45,5 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе регионального управления МЧС.

Robert Bieber Перегоревшая лампочка

Информация об отключении электроэнергии в Тляратинском, Бежтинском, Цунтинском и частично в Шамильском районах поступила в дежурную смену министерства накануне в 21:15. Причиной аварийного отключения предварительно назван сбой работающей в тупиковом режиме воздушной линии электропередачи. Отмечается, что ремонтные работы начались утром 19 ноября.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября 2018 года аварийное отключение электроэнергии произошло в шести районах Дагестана. Тогда без света остались почти 30 тысяч человек, проживающих в Ахтынском, Гунибском, Кулинском, Курахском, Хивском и Шамильском районах. Кроме того, отключёнными от электроснабжения оказались почти 100 социально значимых объектов.