Астана, 19 ноября, 2018, 09:10 — ИА Регнум. С 2015 году в рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы жол» на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог в Казахстане выделено 1,1 трлн тенге ($3 млрд). Об этом 19 ноября заявил министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек, сообщает агентство «Казинформ».

Наталья Поконечная ИА Красная Весна Ремонт дороги

Министр отметил, что в рамках государственной программы построено и реконструировано 2,4 тыс. км автодорог и отремонтировано 7,5 тыс. км дорог республиканского значения.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2018 года в Казахстане планируют открыть движение на автомагистрали «Павлодар — Астана». Строители заканчивают работы на участке между селами Пограничник и Калкаман в Павлодарской области.