Пермь, 19 ноября, 2018, 09:05 — ИА Регнум. В Пермском крае с 21 ноября ожидается зимний характер погоды. Столбик термометр, а может опустится на 23 градусов ниже нуля по Цельсию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГИС-центре Пермского национального исследовательского университета.

Борис Кустодиев. Морозный день. 1913

Учёные прогнозируют норму осадков с 19 по 25 ноября. Но на смену осенним дождям уже придут снегопады. Высота снежного покрова к концу недели в Перми может достичь 18−20 см.

Самым холодным днём недели претендует стать 23 ноября. Ожидаются морозы до минус 23 градусов по Цельсию ниже нуля на востоке региона.

Стоит отметить, в Перми прогноз синоптиков о снегопаде 17−18 ноября сбылся. По данным Гидрометцентра, в прошедшие выходные в Перми выпало 10 мм осадков в виде снега, что соответствует 30% от месячной нормы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации, за два дня с улиц вывезено более 1600 кубометров снега. На дорогах работало 220 спецмашин.