Киев, 19 ноября, 2018, 09:07 — ИА Регнум. Сумма сделки между Украиной и Турцией на покупку беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 составляет $69 млн, сообщил украинский журналист Юрий Бутусов 19 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

STML Нарисованная «тень» от дрона

По данным, возглавляемого Бутусовым издания «Цензор.нет», Украина получит шесть дронов, две станции управления, 200 управляемых ракет, комплект запчастей и сервисное обучение персонала.

Бутусов отметил, что на Украине многие критикуют эту сделку:

«Производители говорят, что в случае выделения аналогичной суммы на конструкторские разработки, Украина смогла бы создать свое производство ударных беспилотников. Во вторую очередь критикуется невозможность применения «Байрактаров» в войне на Донбассе».

По мнению журналиста, у ВСУ всё же есть возможность применить турецкие дроны против ДНР и ЛНР, поскольку их системы противовоздушной обороны несовершенны. Кроме того, приобретение данного вооружения не сопровождалось условием о неприменении его в Донбассе, как в случае с американскими противотанковыми комплексами Javelin.

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«Если боевое применение «Байрактаров» не произойдет, тогда сделка по закупке ударных дронов из предмета гордости превратится в символ дорогостоящего провала. Оправдать закупку вооружения, на которую потратят такую огромную для нашей оборонной промышленности сумму, может только работа на фронте», — подытожил Юрий Бутусов.

Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак опроверг опубликованные в украинских СМИ данные о закупке ударных турецких беспилотников.

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О договорённостях с Турцией заговорили после публикации фотографии президента Украины Петра Порошенко на фоне беспилотника Bayraktar TB2.

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