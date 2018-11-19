Вашингтон, 19 ноября, 2018, 08:56 — ИА Регнум. Самым сложным решением за время пребывания Дональда Трампа в должности президента США стали отношения с Северной Кореей. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп сообщил, что в начале 2017 года при передаче дел бывший американский президент Барак Обама назвал КНДР самой серьезной угрозой для США.

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«Я считаю, что Северная Корея сильна, потому что мы сходились близко. Когда я принимал дела, мы с президентом Обамой сидели на этих самых двух стульях и беседовали. И он сказал, что это (Северная Корея — прим. ИА REGNUM ), безусловно, самая большая проблема для страны», — сказал Трамп.

При этом глава Белого дома выразил удовлетворение тем, что в свое время решился на проведение личной встречи с Ким Чен Ыном.

«Пока я определенно доволен тем, что мы сделали именно такой выбор», — заявил Трамп.

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Как сообщало ИА REGNUM, первая в истории встреча лидеров Соединённых Штатов и Северной Кореи Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре. Двухсторонний саммит ознаменовал собой резкое потепление в отношениях между странами. По итогам встречи стороны подписали ряд соглашений, открывающих перспективы полного урегулирования конфликта на Корейском полуострове. Так, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова взамен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

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Добавим, что новая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться уже в январе 2019 года.