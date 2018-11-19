Кемерово, 19 ноября, 2018, 08:43 — ИА Регнум. Студенты и сотрудники Кемеровского государственного университета собрали с 11 по 16 ноября 5883 килограмма бумаги в рамках акции, приуроченной к Всемирному дню вторичной переработки отходов, сообщает пресс-служба вуза.

(сс) myrfa Макулатура

«Кто-то самостоятельно собирал макулатуру и вывозил её, кто-то обращался за помощью к нам. По мере накопления бумаги мы всегда сдаем её на переработку», — сообщила заместитель директора Института биологии, экологии и природных ресурсов КемГУ по воспитательной работе Анна Сарсацкая.

По её словам, акция по сбору макулатуры впервые прошла в 2017 году, тогда её инициатором акции выступил ректор университета. Идею поддержали проректоры и директора институтов. Сарсацкая добавила, что за год университет значительно снизил объем бумагооборота, и в настоящее время макулатуры становится меньше.

Собранная макулатура будет переработана одной из кемеровских компаний.

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