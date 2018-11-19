Пекин, 19 ноября, 2018, 08:27 — ИА Регнум. В Китае подтвержден еще несколько очагов африканской чумы свиней сразу в нескольких регионах, сообщили в Министерстве сельского хозяйства стране, передает агентство Синьхуа.

Jai79 Свинья

На одной из ферм Шанхая 50 свиней оказались инфицированы, из них 11 животных погибли. Вспышка также зарегистрирована в провинциях Цзянси, Юньнань и Сычуань, где по меньшей мере 23 свиньи погибли. Местные власти предпринимают все необходимые меры для того, чтобы держать ситуацию под контролем.

С середины августа вирус был зафиксирован в провинциях Ляонин, Хубэй, Цзянсу, Аньхой, Хунань, Гуйчжоу, Юаньнань, Хэйлунцзян, Хэнань и Внутренней Монголии.