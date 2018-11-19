Краснокаменск, Забайкальский край, 19 ноября, 2018, 08:27 — ИА Регнум. В группе «Инцидент Краснокаменск» набирает популярность видеоролик, который снял житель Забайкальского края: на кадрах видно, как дорожные рабочие засыпают дорожные ямы песком, а затем поливают водой.

Цитата из видеоролика Песком и водой отремонтировали дорогу близ Краснокаменска

«Наверное, многим людям, работающим на предприятиях ПАО «ППГХО», расположенных в восточной части от города Краснокаменска, порядком надоели ямы по пути на работу. Надоело, видимо, это и руководству ПАО «ППГХО» — именно в их распоряжении находится данная дорога. Долго думали, гадали, как заделать ямы в асфальте. Где деньги взять? Ни с многомилионных зарплат же руководящего звена, да и не с шахтёров, чья зарплата упала в последние годы. Наверное, совещание собирали по этому поводу.

И вот решение найдено! И не просто решение, а гениальное! Так как на улице отрицательная температура, а физику никто не отменял, решили ямы в асфальте залить водой, а чтобы скользко не было — песочек туда добавить. Есть на предприятии дорожные рабочие, которым и поручили столь важное задание. Водовозка, песочек да Бог в помощь», — иронизирует автор видео. Во время съёмки он подошёл к рабочим и спросил, почему они не укладывают нормальный асфальт. Оказалось, что «асфальта пока нет», а замёрзший в ямах песок позволит ездить по трассе до весны.

Напомним, в июле 2018 года сообщалось, что ущерб, нанесённый Забайкалью наводнением, превысил миллиард рублей. Поэтому средства, предназначенные на ремонт дорог, в условиях дефицита бюджета пойдут на устранение последствий наводнения.