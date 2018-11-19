Лондон, 19 ноября, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Утверждение главы британского правительства Терезы Мэй о том, что все проблемы с предложенным ею соглашением о выходе страны из состава ЕС могут быть решены на следующих стадиях переговоров, является «трагическим заблуждением» или «сознательной ложью», заявил 18 ноября бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон, сообщает британское агентство Reuters.

Jwslubbock Тереза Мэй. Граффити в Лондоне

После того как Мэй выступила с проектом своего соглашения с ЕС по Brexit, руководство страной оказалось в шатком положении: из ее правительства ушел ряд министров, в том числе по делам Brexit, а также некоторые парламентарии направили письма с вотумом о недоверии против нее. В связи с этим Мэй 18 ноября в интервью британским СМИ подчеркнула, что переговоры по этому соглашению продолжаются.

«Из всей той лжи, которая сейчас изливается, самая ужасная — это утверждение, что это соглашение можно каким-то образом улучшить на следующей стадии переговоров», — отметил бывший мэр Лондон Джонсон, указав, что сравнения переговоров по Brexit с футбольным матчем, где Великобритания проигрывает в первом тайме один — ноль, уместны.

«Я опасаюсь, что это либо трагическое заблуждение, либо сознательная ложь. Мы вот-вот отдадим ЕС право использовать вето в нашем выходе из таможенного союза», — добавил он.

Напомним, бывший глава МИД Великобритании Джонсон ушел в отставку в июле в знак несогласия с курсом Мэй по выходу страны из европейского блока. Его считают возможным преемником Мэй на посту британского лидера.

Читайте также: Британские военные готовятся к «жесткому» Brexit — Sunday Times