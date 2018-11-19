Киев, 31 мая, 2018, 19:38 — ИА Регнум. В Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения для Бориса Германа, которого украинские спецслужбы считают организатором покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба суда.

President.gov.ua Бабченко у Порошенко (2016 год)

Германа подозревают в организации подготовки к террористическому акту, «nо есть к применению оружия в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека».

По данным адвоката Евгения Солодко, речь идёт о Борисе Германе, который является исполнительным директоров совместного с Германией предприятия «Шмайсер» — единственного негосударственного предприятия по производству оружия на Украине.

Солодко подчеркнул, что Герман известен активной помощью украинской армии. Оптика, которую производит фирма Германа, устанавливается на винтовках украинских снайперов. Именно эта фирма создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения.

Напомним, 29 мая украинская полиция объявила об убийстве в Киеве журналиста Бабченко. 30 мая Служба безопасности Украина заявила, что Бабченко на самом дел не убит, а имела место инсценировка в рамках спецоперации по предотвращению покушения. Бабченко действительно оказался жив.

Также в СБУ заявили, что заказчиком покушения на убийство Бабченко был украинец, «завербованный российскими спецслужбами».