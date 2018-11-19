Астана, 19 ноября, 2018, 08:04 — ИА Регнум. По итогам девяти месяцев 2018 года в Казахстане в эксплуатацию было введено 8,8 млн кв. метров жилья, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 19 ноября сообщает агентство Ranking со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Ввод жилья на душу населения составил 0,48 кв. метра на одного человека. На каждого жителя Казахстана приходится 21,6 кв. метра жилья. В России данный показатель составляет 23,4 кв. метра, в Китае — 32 кв. метров.

Специалисты отмечают, что для достижения социального стандарта ООН в 30 кв. метров на человека Казахстану необходимо ежегодно вводить в эксплуатацию 1 кв. метр жилья на человека. По итогам 2017 года этот показатель составил 0,62 кв. метра.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года в Казахстане сдано в эксплуатацию 77 099 единиц жилья, в том числе 30 383 индивидуальных домов.