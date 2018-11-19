Лондон, 19 ноября, 2018, 07:53 — ИА Регнум. Потенциальная возможность возвращения на Кубу российских военных баз не может не тревожить руководства западных стран. Об этом пишет британская Daily Star.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тревожность

Ссылаясь на мнение экспертов Джеймстаунского фонда, издание пишет о том, что возвращение российских военных в радиоэлектронный центр в Лурдесе «удвоит, а не просто значительно повысит возможности России по контролю за деятельностью США в Карибском море».

По мнению экспертов, такие действия Москвы могут стать ответом на выход Соединенных Штатов из Договора о ракетах среднего и малого радиуса действия (ДРСМД).

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема переговоров по военно-техническому сотрудничеству между Россией и Кубой постоянно фигурирует в повестке дня, но является слишком чувствительной для публичного обсуждения.

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