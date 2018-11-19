Анахайм, США, 19 ноября, 2018, 07:45 — ИА Регнум. «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

(сс) mark6mauno Вратарь «Колорадо Эвеланш»

В составе «Колорадо» отличились Свен Андригетто, Натан Маккиннон, Габриэль Ландеског и Микко Рантанен. Результативной передачей отметился российский нападающий Владислав Каменев.

В составе «Анахайма» точными бросками отметились Брэндон Монтур, Райан Гецлаф и Онджей Каше.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает 13-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 22 очка в 19 матчах. «Анахайм» идёт на 23-м месте, в активе команды 20 очков в 21 игре.

«Анахайм Дакс» (Анахайм) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 3:4 (1:0, 2:2, 0:1, 0:1).

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