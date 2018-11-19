Мехико, 19 ноября, 2018, 07:39 — ИА Регнум. Известный мексиканский наркобарон Эктор Лейва скончался от инфаркта, сообщает агентство Deutsche Presse Agentur 19 ноября со ссылкой на министерство внутренних дел Мексики.

В тюрьме

Бывший главарь одного из самых влиятельных наркокартелей «Бельтран Лейва» был арестован в 2014 году и содержался в тюрьме строгого режима для особо опасных преступников Альтиплано. 56-летний заключенный пожаловался на сильную боль в груди и был доставлен в клинику, где медики констатировали смерть Лейвы.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил о создании Национальной гвардии. Эта новая военизированная структура будет предназначена для борьбы с наркокартелями — центральной проблемой внутренней политики и безопасности Мексики.