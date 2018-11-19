Париж, 19 ноября, 2018, 07:46 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон написал письмо, адресованное всем мэрам, чтобы рассказать о мерах, принятых в прошлом году, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Мэры получат письмо до открытия съезда во Франции, который пройдет 20−22 ноября 2018 года в Париже.

«Президент не боится встречаться с мэрами, но решил сделать иначе», — заявила Жаклин Гуро, министр территориальной сплоченности Франции.

«Мэры получат письмо от президента Франции, содержащее объяснение всего, что было сделано в течение года. Таким образом, глава государства сдержит свое слово и предоставит отчет», — отметила министр.

Глава Ассоциации мэров Франции Франсуа Бароан сожалеет о решении Эммануэля Макрона не присутствовать на встрече. По его словам, «22 700 муниципалитетов во Франции теряют финансирование» и желают «новой децентрализации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году глава государства обещал ежегодно «давать отчет об обязательствах» правительства перед конгрессом Ассоциации мэров Франции. Однако в этом году Макрон заявил, что не будет лично присутствовать на съезде.