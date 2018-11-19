Луганск, 19 ноября, 2018, 07:28 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ четыре раза нарушили перемирие, заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, сообщил 19 ноября официальный сайт ведомства.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Обстрелам подверглись четыре населённых пункта, расположенные на территории ЛНР.

Боевики выпустили десять мин калибра 120 мм и пять мин калибра 82 мм в направлении посёлка Желобок. ВСУ сделали 29 выстрелов из АГС в направлении посёлка Калиново, обстреляли из вооружения БМП и АГС населённый пункт Логвиново, выпустили десять гранат из СПГ в направлении Лозового.

По данным пресс-службы Народной милиции ЛНР, жертв и разрушений удалось избежать.

Напомним, сутками ранее наблюдатели зафиксировали пять обстрелов территории ЛНР украинскими боевиками. Помимо запрещённых Минскими соглашениями 120-мм миномётов, агрессоры применили зенитные установки и орудия БМП.

Перемирие, установленное с 29 августа, стало четвёртой попыткой добиться от Украины прекращения огня с начала 2018 года. Украинская сторона не выполняет взятые на себя обязательства и параллельно наращивает силы в зоне конфликта.