Киев, 19 ноября, 2018, 07:12 — ИА Регнум. Обещания киевских властей подобны аферам лисы Алисы и кота Базилио из детской книги про Буратино, заявил депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Цитата из т/ф «Приключения Буратино». Реж. Леонид Нечаев. 1975. СССР Лиса Алиса и кот Базилио

По его словам, несмотря на заверения властей, на Украине происходят катастрофические изменения в самых разных сферах — от топливно-энергетического комплекса до сельского хозяйства и бизнеса.

«Нельзя бесконечно верить вот в это, как знаете, как лиса Алиса и кот Базилио, когда они бесконечно рассказывают: вот у нас растёт дерево, сейчас всё вырастет. У вас ничего не растёт, у дураков, понимаете?» — подчеркнул Рабинович.

Также нардеп напомнил, что любое сооружение следует строить по чертежам, а на Украине на сегодняшний день «чертеж» государственного строительства отсутствует.

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Как сообщало ИА REGNUM, сопредседатель украинской парламентской партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко заявил о поддержке кандидата в президенты Вадима Рабиновича — руководителя партии «За жизнь».

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