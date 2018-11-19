Нью-Йорк, США, 19 ноября, 2018, 06:52 — ИА Регнум. «Даллас Старз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:2.

s.yume Александр Радулов

В составе «Далласа» дубль оформил российский нападающий Александр Радулов. Также на его счету результативная передача.

Кроме того, две шайбы забросил защитник «Далласа» Эса Линделль. Ещё по разу отличились Роопе Хинц и Тайлер Сегин.

В составе «Айлендерс» точные броски на счету Антони Бовиллье и Скотта Мейфилда.

На сегодняшний день «Даллас» занимает 11-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 24 очка в 20 матчах. «Айлендерс» идут на 14-м месте, в активе команды 22 очка в 19 играх.

«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Даллас Старз» (Даллас) — 2:6 (1:0, 0:4, 1:2).

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