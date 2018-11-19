Владивосток, 19 ноября, 2018, 06:41 — ИА Регнум. Напряженная ситуация с отопительным сезоном в Приморье разрешена — «Примтеплоэнерго» и «ДЭК» договорились о стабильном прохождении зимы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В ситуацию вмешался врио губернатора Олег Кожемяко.

Monoklon Котельная

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Одно из основных теплоснабжающих предприятий края «Примтеплоэнерго» и Дальневосточная энергетическая компания (дочка «РусГидро») достигли договорённости и урегулировали проблему неплатежей, сообщили руководители энергетических компаний 16 ноября на совместной пресс-конференции.

Кризис разрешился после вмешательства главы Приморского края — «Примтеплоэнерго» оплатило «ДЭКу» 90 млн рублей в счёт погашения задолженности за электроэнергию. Таким образом главный истопник вошёл в согласованный ранее график по обязательствам октября.

«ПАО «ДЭК» не намерено вводить ограничения поставок электроэнергии в отношении «Примтеплоэнерго», все объекты теплоснабжающего предприятия бесперебойно снабжаются электроэнергией. До конца года будет составлен график платежей за текущее потребление, который «Примтеплоэнерго» планирует выдерживать», — пояснили энергетики.

На данный момент все котельные Приморского края обеспечены топливом. Отопление подается во все жилые дома и на социально значимые объекты.

Как сообщили в департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края, на сегодняшний день на склады котельных завезено более 67 тысяч тонн мазута и почти 244 тысячи тонн угля — это составляет 131 и 129% от нормативных запасов соответственно.

«Эти котельные отапливают более 16 тысяч жилых домов и объектов соцкульбыта. Подача тепла идет в штатном режиме, возникающие неполадки аварийные бригады оперативно устраняют», — озвучила руководитель департамента Елена Пархоменко.

Как сообщало ИА REGNUM, «Примтеплоэнерго» накопило многомиллионные долги за потребленную энергию, энергетики были настроены на применение жестких мер — вплоть до отключения объектов от теплоснабжения.