Владивосток, 19 ноября, 2018, 03:17 — ИА Регнум. Торговый комплекс загорелся во Владивостоке в ночь на 19 ноября. Ликвидировать открытое горение удалось спустя семь часов, сообщает пресс-центр главного управления МЧС России по Приморскому краю.

25.mchs.gov.ru Тушение пожара во Владивостоке

Сообщение о пожаре в торговом помещении на улице Русская поступило в экстренные службы в 01:28 по местному времени (18 ноября в 18:28 мск). Первые пожарные расчёты прибыли на место через три минуты.

Площадь возгорания составляет 1600 кв. м. По данным на 08:31 по местному времени (01:31 мск) открытое горение ликвидировано. Тушение пожара продолжается.

По предварительным данным, пострадавших нет. К борьбе с огнем привлечены 45 человек, задействовано 14 единиц техники.

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