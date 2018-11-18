Москва, 19 ноября, 2018, 01:55 — ИА Регнум. Соболезнования президенту США Дональду Трампу и американскому народу выразил в связи с гибелью людей в Калифорнии патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщает пресс-служба Московского патриархата.

Пожар

«Глубоко сопереживаю всем, кого коснулось это несчастье», — говорится в послании предстоятеля Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл попросил главу США передать родным и близким тех, кто погиб при лесных пожарах, слова сочувствия и поддержки. Господь да утешит всех скорбящих и укрепит силы тех, кто борется с огненной стихией, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, лесные пожары бушуют в американском штате Калифорния с 8 ноября. Известно о 79 погибших, судьба еще 1276 человек не определена. Остается надежда, что пропавшие не могут связаться с родными из-за возникшего в силу пожаров хаоса.

Ранее соболезнования жителям США выразил российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Слова сочувствия и поддержки он высказал при встрече с вице-президентом США Майком Пенсом на саммите АТЭС в Папуа — Новой Гвинее.

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