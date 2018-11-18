Москва, 19 ноября, 2018, 00:15 — ИА Регнум. России следует жёстко реагировать на создание у своих границ настроенного против русских государства, заявил 18 ноября профессор МГИМО Андраник Мигранян в эфире программы «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Война на Украине

Он прокомментировал сюжет, в котором воспитанников детского лагеря в Тернопольской области Украины учат обращаться с оружием и стрелять в русских, а инструктор рассказывает, какие народы он не считает людьми.

«Нам не надо миндальничать, потому что на наших границах может возникнуть государство, зоологически антирусски настроенное. Здесь должны быть очень жёсткие действия», — сказал профессор.

Мигранян напомнил, что ранее США сдерживались от поставок оружия на Украину именно из-за опасения жёсткого ответа со стороны России.

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