РФ предложили жёстко отвечать Украине и «не миндальничать»
Москва, 19 ноября, 2018, 00:15 — ИА Регнум. России следует жёстко реагировать на создание у своих границ настроенного против русских государства, заявил 18 ноября профессор МГИМО Андраник Мигранян в эфире программы «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.
Он прокомментировал сюжет, в котором воспитанников детского лагеря в Тернопольской области Украины учат обращаться с оружием и стрелять в русских, а инструктор рассказывает, какие народы он не считает людьми.
«Нам не надо миндальничать, потому что на наших границах может возникнуть государство, зоологически антирусски настроенное. Здесь должны быть очень жёсткие действия», — сказал профессор.
Мигранян напомнил, что ранее США сдерживались от поставок оружия на Украину именно из-за опасения жёсткого ответа со стороны России.
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