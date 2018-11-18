«Зенит» переиграл «Шальке» в товарищеском матче
Санкт-Петербург, 18 ноября, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Футболисты «Зенита» (Санкт-Петербург) на своем поле переиграли немецкий «Шальке» в товарищеском матче. Встреча, прошедшая 18 ноября 2018 г. на стадионе «Санкт-Петербург», завершилась со счётом 2:1.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Товарищеский матч по футболу Зенит (Россия) — Шальке-04 (Германия)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Товарищеский матч по футболу Зенит (Россия) — Шальке-04 (Германия). Перед игрой
Андрей Пронин ИА REGNUM
Товарищеский матч по футболу Зенит (Россия) — Шальке-04 (Германия)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Товарищеский матч по футболу Зенит (Россия) — Шальке-04 (Германия)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Александр Анюков
В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Матиас Каневиттер и Магомед Оздоев. У гостей мяч забил Ситвен Скрыбски.
«2:1! С победой, сине-бело-голубые!», — говорится в сообщении, обнародованном на странице ФК «Зенит» в соцсети Twitter.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Болельщики Зенита
Андрей Пронин ИА REGNUM
Леон Мусаев
Андрей Пронин ИА REGNUM
Мусаев Леон
Андрей Пронин ИА REGNUM
Набиуллин Элмир
Андрей Пронин ИА REGNUM
Элмир Набиуллин
Андрей Пронин ИА REGNUM
Эрнани