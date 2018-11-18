Санкт-Петербург, 18 ноября, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Футболисты «Зенита» (Санкт-Петербург) на своем поле переиграли немецкий «Шальке» в товарищеском матче. Встреча, прошедшая 18 ноября 2018 г. на стадионе «Санкт-Петербург», завершилась со счётом 2:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Товарищеский матч по футболу Зенит (Россия) — Шальке-04 (Германия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Товарищеский матч по футболу Зенит (Россия) — Шальке-04 (Германия). Перед игрой

Андрей Пронин ИА REGNUM Товарищеский матч по футболу Зенит (Россия) — Шальке-04 (Германия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Товарищеский матч по футболу Зенит (Россия) — Шальке-04 (Германия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Александр Анюков

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Матиас Каневиттер и Магомед Оздоев. У гостей мяч забил Ситвен Скрыбски.

«2:1! С победой, сине-бело-голубые!», — говорится в сообщении, обнародованном на странице ФК «Зенит» в соцсети Twitter.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики Зенита

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