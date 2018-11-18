Москва, 18 ноября, 2018, 23:28 — ИА Регнум. Мы точно живём во времена политического идиотизма. Польский премьер Матеуш Моравецкий вспоминает Ленина при описании угрозы от осуществления проекта «Северный поток — 2»; говорит, что это может привести к началу военной операции России против Украины, и не понимает, что обращение к имени Ленина заставляет вспомнить времена первого правительства РСФСР и, соответственно, польскую агрессию против Советской России.

Польша

Приступив в первые месяцы 1919 года к захвату западных земель бывшей Российской Империи, где в это время устанавливалась советская власть, правительство Польши рассчитывало, что, поскольку речь идёт о противостоянии Советам, для него на Западе эта агрессия пройдёт гладко. Более того, — что оно получит поддержку в этой агрессии. И, кстати говоря, оно её получило.

Точно такие же планы Варшава вынашивает и сегодня. Но для того, чтобы они имели шанс осуществиться, необходимо максимально обозлить Запад против современной России. Чем Варшава сегодня и занимается.

Советовал бы обо всем этом задуматься — и литовцам, и белорусам, и украинцам.

Да и нашим так называемым «монархистам» тоже. Хаять Советскую власть и клеймить Владимира Ильича Ленина — это совсем не значит служить интересам России. Так можно и в одном ряду со шляхтой оказаться. Впрочем, они уже там.