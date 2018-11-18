Москва, 18 ноября, 2018, 23:23 — ИА Регнум. К Международной космической станции (МКС) спустя двое суток после старта пристыковался грузовой корабль «Прогресс МС-10». Об этом сообщается в воскресенье, 18 ноября, на сайте «Роскосмоса».

Roscosmos.ru Космический корабль

"В 22:30 мск корабль успешно состыковался с МКС», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Прогресс МС-10» был осуществлен с космодрома Байконур 16 ноября 2018 года.

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