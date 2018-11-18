Пекин, 18 ноября, 2018, 23:16 — ИА Регнум. Вслед за Пекином, власти многих городов и регионов Китая включают в число приоритетов развития оказание помощи частным предприятиям в поддержке экономического роста и создания новых рабочих мест, сообщает 18 ноября Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

При поддержке столичной городской администрации местными властями совместно с общественным капиталом создана финансово-инвестиционная площадка размером в 35 млрд юаней (5 млрд долларов), прикрывающая риски ликвидности компаний, чьи акции торгуются на фондовом рынке и находятся в залоге под кредиты. Об этом в интервью информационному агентству сообщил мэр Пекина Чэнь Цзинин, пообещавший поддержать частные компании в выпуске облигаций для привлечения кредитов.

«Городское правительство в Пекине устранит инвестиционные препятствия и откроет для частного капитала более 60-ти проектов с общим объемом инвестиций в 10 млрд юаней», — заявил столичный мэр. Его инициативу поддержал муниципальный банковский и страховой регулятор Шанхая, который предложил ряд мер по устранению дискриминационных барьеров и разработке новых кредитных предложений для малых и микропредприятий.

В китайской экономике частный сектор занимает прочные позиции, обеспечивая более половины налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а также до 60% ВВП, до 70% технологических инноваций и от 80% до 90% занятости и новых рабочих мест.