Пекин, 18 ноября, 2018, 22:26 — ИА Регнум. В провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая завершено строительство и начата пробная эксплуатация 293-километрового участка скоростной железнодорожной магистрали между городами Харбин и Муданьцзян, сообщает 18 ноября Синьхуа, подчеркивая, что линия построена в местности, где зимние температуры опускаются до 40 градусов мороза.

Fabio Achilli Высокоскоростная железная дорога

Как сообщила Харбинская группа при Китайской железнодорожной корпорации, средняя скорость на маршруте будет достигать 250 км/час, и время в пути между городами благодаря этому сократится с четырех до двух часов.

Отметим, что строительство магистрали началась в 2014 году, и с ее вводом в строй общая протяженность сети железных дорог в КНР достигнет 175 тыс. км.