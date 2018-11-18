Санкт-Петербург, 18 ноября, 2018, 22:30 — ИА Регнум. Исаакиевский собор стал победителем онлайн-голосования по выбору православного символа Санкт-Петербурга. Его итоги подвели вечером 18 ноября, сообщается на официальном сайте Санкт-Петербургской митрополии РПЦ.

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор

Первоначально для участия в проекте были отобраны 78 храмов Санкт-Петербургской епархии, которые являются архитектурными доминантами города на Неве, имеют важное религиозное, историческое и культурное значение. В финальной части конкурса каждый участник интернет-голосования мог отдать свой голос за один из 12 храмов-финалистов.

«За Исаакиевский собор было отдано 1486 голосов. Всего за храмы-финалисты было отдано 7693 голоса. В голосовании участвовали жители Санкт-Петербурга, Ленобласти, Москвы, Краснодарского края, Нижегородской области, Самары, Ростова, Карелии и других регионов», — отметили в митрополии.

Как ожидается, статус православного символа Петербурга, полученный Исаакиевским собором, привлечет к нему дополнительных паломников.

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Напомним, что в Исаакиевском соборе работает одноименный государственный музей, пользующийся огромной популярностью у горожан и туристов. Это самый посещаемый музей, относящийся к ведению города.

Одновременно в храме на регулярной основе проводятся церковные службы, вход на которые свободен. Посетители музея и прихожане Исаакиевского собора мирно уживаются под сводами великого архитектурного сооружения.

Вопрос о передаче Исаакиевского собора в руки РПЦ заморожен с 2017 года. Официальная заявка Церкви с просьбой о передаче ей собора в органы власти Петербурга до сих пор не поступила.

Как сообщало ИА REGNUM, Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» возглавляет список первого всероссийского народного онлайн-голосования «Мой любимый музей», которое началось 4 ноября и продлится до 26 ноября.