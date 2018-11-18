Санкт-Петербург, 18 ноября, 2018, 21:59 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге после тяжёлой болезни умер 86-летний музыкант и поэт Борис Полоскин. Об этом сообщает клуб авторской песни «Восток».

М.Ю.Колодин Борис Полоскин

"17 ноября после тяжёлой болезни ушёл из жизни Борис Павлович Полоскин», — говорится в сообщении.

Дата и место прощания с музыкантом пока неизвестны.

Полоскин, занимавшийся творчеством с 1956 года, был одним из основателей клуба авторской песни «Восток».

Читайте также: Ушел из жизни певец Евгений Осин

А также: Скончался российский биохимик Жорес Медведев