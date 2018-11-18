В Санкт-Петербурге умер музыкант Борис Полоскин
Санкт-Петербург, 18 ноября, 2018, 21:59 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге после тяжёлой болезни умер 86-летний музыкант и поэт Борис Полоскин. Об этом сообщает клуб авторской песни «Восток».
М.Ю.Колодин
Борис Полоскин
"17 ноября после тяжёлой болезни ушёл из жизни Борис Павлович Полоскин», — говорится в сообщении.
Дата и место прощания с музыкантом пока неизвестны.
Полоскин, занимавшийся творчеством с 1956 года, был одним из основателей клуба авторской песни «Восток».
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