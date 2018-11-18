Берлин, 18 ноября, 2018, 21:29 — ИА Регнум. В Германии столкнулись два легких самолета. Об этом сообщает издание Rheinische Post со ссылкой на источники в полиции.

frankbeckerde Легкомоторные самолеты

Инцидент произошел в субботу, 17 ноября, неподалеку от города Кюкховен. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще один ранен.

«Два легких самолета столкнулись в воздухе», — передает вещатель.

Отмечается, что один из самолетов в момент ЧП заходил на посадку, второй — взлетал.

Другие подробности пока неизвестны.

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