Анкара, 18 ноября, 2018, 20:43 — ИА Регнум. Злоумышленники могли избавиться от тела убитого журналиста Джамаля Хашогги, вывезя его останки из Турции в чемоданах. Об этом, как передает газета Yeni Safak, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По его словам, убийцы сотрудника СМИ, по одной из версий, покинули страну через несколько часов после преступления.

«Они (злоумышленники), возможно, тайно вывезли (из страны) расчлененное тело Хашогги в чемоданах», — сказал Акар.

Министр обороны Турции отметил, что предполагаемые убийцы журналиста обладали дипломатической неприкосновенностью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 октября 2018 г. в Стамбуле исчез направившийся в консульство Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашогги. Впоследствии выяснилось, что мужчина был убит.

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