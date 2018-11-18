Москва, 18 ноября, 2018, 20:31 — ИА Регнум. В Музее Серебряного века в Москве проходит выставка книжной графики современных художников «Реальное искусство». Авторы представили свое художественное видение различных эпизодов произведений писателей и поэтов, входивших в «Объединение реального искусства» (ОБЭРИУ) — Даниила Хармса, Александра Введенского, Николая Заболоцкого, Николая Олейникова, Константина Вагинова. А так как эти замечательные ленинградские творцы 1920−1930-х годов по-своему предвосхитили эстетику абсурдисткой литературы, то и иллюстрации к ним изобилуют немыслимыми и свободными, но необычайно притягивающими картинами.

Goslitmuz.ru Музей серебряного века

Визуальной проекцией к стихам обэриутов поделились Александра Гарт, Петр Перевезенцев, Екатерина Посецельская, Игорь Улангин и Юрий Штапаков.