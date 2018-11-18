Париж, 18 ноября, 2018, 20:13 — ИА Регнум. Франция не признает Нагорно-Карабахскую Республику и не поддерживает никаких отношений с теми, кто считает себя ее руководителями. Об этом заявил представитель французского МИД в ответ на заявление МИД Азербайджана о том, что в связи с визитом президента НКР Бако Саакяна во Францию Баку будет вынужден пересмотреть отношения с Парижем.

ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Франция не признаёт самопровозглашенную республику Нагорный Карабах. Она не поддерживает никаких отношений с теми, кто представляется ее руководителями. Как сопредседатель Минской группы (ОБСЕ — ред.), Франция работает над тем, чтобы найти мирное и устойчивое решение, и выполняет свою миссию посредника беспристрастно», — цитирует слова представителя французского внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МИД Азербайджана решительно осудил приглашение во Францию президента Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяна. Подобные действия Парижа вынуждают Азербайджан пересмотреть отношения с Францией, отметили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.