Нячанг, Вьетнам, 18 ноября, 2018, 19:07 — ИА Регнум. По крайней мере 12 человек поигбли во Вьетнаме в результате последствий от обрушившегося на страну тропического шторма, вызванного тайфуном «Тораджи». Об этом сообщает 18 ноября газета VnExpress.

Иван Шилов ИА REGNUM Шторм

Все 12 погибших — жители города Нячанг в центральной провинции Кханьхоа. Погибшие были обнаружены в четырёх районах города, подвергшегося сильным разрушениям из-за наоднений и оползней, вызванных сильными ливнями.

Сообщается, что среди погибших есть дети. Поиски погибших, пропавших без вести и пострадавших осложняются затоплением улиц. В данный момент к поискам привлечены армия и полиция.

В настоящее время сила тайфуна «Тораджи» ослабевает, он сместился на 110 км северо-восточнее Нячанга. Скорость ветра в эпицентре тайфуна ослабела до 60 км/час.

Напомним, что 5 ноября Вьетнам оказался под ударом тайфуна «Дамри», который стал 12-м крупным тайфуном, обрушившимся на страну в текущем году. Жертвами стихии стали 27 человек, ещё 22 человека числятся в пропавших без вести.