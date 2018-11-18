Вашингтон, 18 ноября, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Американская компания Verily Life Sciences, производящая контактные линзы, определяющие уровень глюкозы в крови, решила свернуть проект из-за недостаточного уровня точности. Об этом сообщает пресс-служба компании.

(сс) איתן טל Контактные линзы

Проект контактных линз с датчиками глюкозы, которые помогут людям с диабетом следить за уровнем сахара в крови, стал одним из первых для компании Verily. Она начала его совместно с компанией Alcon в 2014 году.

Клинические исследования показали, что точность работы датчиков на контактных линзах является недостаточной. Также на показатели влияли внешние условия, поэтому компания отказалась от идеи встраивания глюкометров в контактные линзы.

В Verily отметили, что, несмотря на неудачу с этим проектом, им удалось добиться успехов с другими типами «умных линз». Сейчас компания выпускает линзы, помогающие при восстановлении после операции по удалению катаракты, а также линзы для борьбы с пресбиопией.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года ученые из Великобритании представили пластырь со специальными датчиками, который определяет уровень глюкозы в крови без забора крови.