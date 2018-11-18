Турин, Италия, 18 ноября, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Немецкий полузащитник туринского клуба «Ювентус» Сами Хадира получил травму лодыжки на тренировке команды, сообщает 18 ноября Football Italia.

(сс) LauraHale Сами Хедира

Сообщается, что немецкий хавбек травмировал лодыжку по ходу командной тренировки и должен будет пройти дополнительное медицинское обследование. Также из-за этой травмы Хадира скорее всего не сможет сыграть в матче «Ювентуса» с клубом СПАЛ, которая пройдет в Турине 24 ноября.

Отметим, это не первая травма у Хадира в текущем сезоне. Так в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией», Хадира растянул мышцы бедра и потому ввиду данной травмы смог принять участие только в восьми матчах за клуб в сезоне.