Триполи, 18 ноября, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Обладателем Международной детской премии мира в этом году может стать ливанка Рим Аяши, сообщает 18 ноября газета Daily Star.

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16-летняя номинантка выдвинута на премию общественностью города Тибнин на юге Ливана. Рим преподаёт живопись и искусство сирийским детям в лагерях беженцев, при этом она сотрудничает с Ливанской ассоциацией за грамотность и прогресс. Юная номинантка на Международную премию планирует свою дальнейшую жизнь посвятить детям, живущим в трудных условиях в разных странах мира.

Отмечается, что до приезда в Ливан Рим, проживая с родителями в Танзании, активно выступала в социальных сетях в защиту малолетних негров-альбиносов, на которых в Танзании идёт целенаправленная охота ради наживы, связанная с местными повериями о том, что амулеты и обереги из кости таких детей обладают чудодейственными свойствами.

Рим организовала сбор средств для помощи интернатам, в которых содержатся дети-альбиносы в Танзании, её деятельность поддерживает Африканский комитет экспертов по защите прав и благополучия детей.

Ливанка рассказала, что в случае получения премии собирается потратить её на строительство художественной школы в Танзании для своих ровесников из Африки.

Напомним, что Международная детская премия мира вручается нидерландским Фондом по правам детей KidsRights. Премия была учреждена в 2005 году. Как поясняют учредители, эта награда присуждается ежегодно ребенку, который мужественно борется за права детей.

В этом году церемония вручения премии пройдёт в ЮАР. По сложившейся традиции, вручать детскую премию будет лауреат Нобелевской премии мира. В 2018 году награждение доверили борцу с апартеидом, обладателю Нобелевской премии мира за 1984 год, архиепископу Кейптауна Десмонду Туту.