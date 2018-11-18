Рим, 18 ноября, 2018, 13:15 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини прокомментировал ничейный результат в матче своих подопечных с командой Португалии в рамках Лиги наций, его слова приводит 18 ноября Football Italia.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Ожесточенная игра

«Мы доминировали на протяжении большей части матча, но затем сбросили темп», — заявил Манчини и добавил, что несмотря ни на что, результат матча — огромное достижение для итальянской сборной, если сравнивать его с результатом матча против сборной Польши, более слабой чем сборная Португалии и также закончившейся вничью.

По результатам матча сборная Португалии вышла в плей-офф Лиги наций. Италия же, находящаяся на втором месте, обеспечило свое место в группе А. Также этой ничьей сборная Италии поставила новый антирекорд. Её игроки не смогли победить в шести подряд домашних матчах.