Екатеринбург, 18 ноября, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Полузащитник футбольного екатеринбургского клуба «Урал» Никита Жигулев вернулся в основную группу команды после полученной травмы, сообщает 18 ноября официальный Twitter клуба.

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«Полузащитник ФК «Урал» Илья Жигулев вернулся в общую группу после полученной в октябре в игре за молодежную сборную России травмы», — говорится в сообщении клуба в Twitter. Также команда поздравляет Илью с возвращением. Кроме этого к сообщению прикреплен фоторепортаж с тренировки основной группы с участием Жигулева.

В настоящее время команда «Урал» находится на Кипре, где готовится к матчу 15 тура РПЛ с клубом «Локомотив», который состоится 23 ноября.

Отметим, Илья Жигулев получил травму в октябре, во время своего выступления за молодежную сборную России по футболу.