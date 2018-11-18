Лондон, 18 ноября, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Швейцарский теннисист Роджер Федерер, считает, что болельщики не должны были освистывать его соперника по полуфинальному матчу немца Александра Зверева, его комментарий по поводу произошедшего опубликовало 18 ноября агентство Reuters.

(сс) Steven Pisano Александр Зверев

По мнению швейцарского теннисиста, Зверев не виноват в сложившейся на корте ситуации и его просьба об остановке игры в данном случае соответствовала правилам.

«Я не одобряю свист. В других видах спорта подобное происходит постоянно, но в теннисе это большая редкость. Жаль, что Зверева освистали, он этого не заслужил», — приводит Reuters слова Федерера.

Также швейцарец подчеркнул, что, Зверев извинился перед ним, так как посчитал, что данная остановка изменила ход игры на что Федерер ответил: «Ты не должен этого делать, поздравляю с великолепной игрой».

Отметим, в полуфинальном матче Итогового турнира АТР 17 ноября между Федерером и Зверевым (выиграл Зверев) произошел инцидент, за который зрители освистали немца. Во второй партии на тай-брейке при счете 4:3 в пользу швейцарца Зверев попросил остановить розыгрыш, так как увидел, что болл-бой на противоположной стороне уронил мяч на корт. По правилам АТР в случае нахождения на корте постороннего предмета переигровка допускается. Судья с Зверевым согласился, а зрители освистали немецкого спортсмена.