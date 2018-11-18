Санкт-Петербург, 18 ноября, 2018, 11:31 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума объявлены имена лауреатов национальных премии для молодых авторов, пишущих на русском языке, «Русские рифмы» и «Русское слово».

Леонид Пастернак. Муки творчества. 1892

Всего на конкурс было прислано более 400 заявок от авторов в возрасте от 18 до 30 лет. В жюри вошли писатель и критик Лев Данилкин, американский поэт Джулиан Генри Лоуэнфельд, вице-президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Марина Абрамова. Экспертный совет возглавил продюсер и композитор Игорь Матвиенко.

Победителями стали: в номинации «Лучший поэт» — Александр Тихонов, «Лучший сборник стихотворений» — «Королева-зарянка» Марии Фроловской, «Лучшие стихи для детей» — Светлана Коган («Веселое купание»).

«Лучшим писателем» названа Арина Обух, «Лучшим романом» признали «Подрывной» Игоря Белодеда. В номинации «Лучшим сборником рассказов» победил Дмитрий Лагутин за «Этот вечер, это утро». «Лучшей пьесой» ожидаемо стала уже замеченная режиссерами работа Николая Ермохина «Шлагбаум».