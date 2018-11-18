Санкт-Петербург, 18 ноября, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Победители национальной премии для молодых авторов, пишущих на русском языке «Русские рифмы», «Русское слово» (поэзия и проза) были объявлены в финале конкурса, который состоялся в Санкт-Петебурге. Об этом сообщила 17 ноября пресс-служба Роскультцентра, организатора конкурса.

Николай Ге. Александр Сергеевич Пушкин в селе Михайловском. 1875

Лауреатами премии по мнению жюри стали: Арина Обух в номинации «Лучший писатель», Игорь Белодед в номинации «Лучший роман», Дмитрий Лагутин в номинации «Лучший сборник рассказов», Николай Ермохин в номинации «Лучшая пьеса», Мария Лебедева в номинации «Лучшая критическая публикация», Александр Тихонов в номинации «Лучший поэт», Мария Фроловская в номинации «Лучший сборник стихотворений», Светлана Коган в номинации «Лучшие стихи для детей».

Лауреатом премии в специальной номинации «Народное голосование» стала Яна Кириченко, за проект в социальной сети Instagram. Полина Федерякина получила премию в номинации «Лучший литературный блогер» за проект на YouTube-канале.

Кроме того, была вручена специальная премия «За вклад в развитие культуры» писателю Евгению Водолазкину.

Директор Роскультцентра, Сергей Першин отметил, что подобные мероприятия способствуют открытию новых имён и дают возможность молодым авторам получить внимание со стороны общества и издателей.

Напомним, что национальная премия для молодых авторов, пишущих на русском языке «Русские рифмы», «Русское слово» проводилась с 1 мая по 17 ноября. Соискателями премии могли стать граждане Российской Федерации возрастом от 18 до 30 лет.

Стоит отметить, что в этом году на конкурс были присланы более 400 работ, из них в шорт-лист были включены произведения 27 поэтов и писателей.