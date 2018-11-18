Лондон, 18 ноября, 2018, 11:38 — ИА Регнум. Теннисист из Сербии Новак Джокович переиграл в полуфинальном матче южноафриканского спортсмена Кевина Андерсона и вышел в финал Итогового турнира АТР, проходящего в Лондоне, сообщает 18 ноября «Советский спорт».

(сс) Yann Caradec Новак Джокович

Теннисисты провели на корте 1 час 16 минут. За это время Джокович, являющейся первой ракеткой мира, сделал шесть подач навылет, сделал одну двойную ошибку и смог реализовать 4 брейк-пойнта из девяти возможных. Его соперник, который считается шестым в рейтинге АТР, четырежды подал навылет и допустил три двойных ошибки. Итоговый счет матча 6:2, 6:2 в пользу сербского спортсмена.

В финале Джоковичу предстоит встреча с представителем Германии Александром Зверевым (пятый в рейтинге АТР), который в другой полуфинальной встрече победил швейцарца Роджера Федерера (третья ракетка мира.