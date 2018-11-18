Санкт-Петербург, 18 ноября, 2018, 11:07 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в рамках Международного культурного форума прошла презентация Музея военной формы. До этого, правда, на его открытие в 2019 году министр культуры РФ, и руководитель Российского военно-исторического общества, которое и выступает главным организатором нового музея, Владимир Мединский пригласил президента России Владимира Путина. Экспозиция будет представлять образцы военной формы одежды и амуниции от XVI века до современности. Также посетители смогут увидеть редкие вещи, принадлежащие императорской семьи, вооружение разных эпох. Как и полагается современному музею выставка будет сопровождаться масштабными мультимедийными проектами. Экспозиция расположится в 22 залах в городской усадьбе Васильчиковых конца XVIII — начала XIX века на Большой Никитской улице.