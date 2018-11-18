Москва, 18 ноября, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Игровая консоль японской компании Sony PlayStation Classic будет на 45% меньше оригинальной, сообщает пресс-служба компании.

(сс) InspiredImages PlayStation

В компании Sony рассказали о подробностях перезапуска классической игровой приставки PlayStation. Релиз оригинальной консоли состоялся в 1994 году, сейчас компания выпускает новую версию PlayStation Classic.

Дизайн новой консоли в точности воспроизводит оригинальный, но при этом приставка стала меньше на 45%. Это объясняется тем, что теперь в приставку не нужно вставлять CD-диски с играми, 20 лучших видеоигр той эпохи уже загружены в устройство.

В комплекте с приставкой идет два контроллера оригинального дизайна. Консоль подключается к телевизору через HDMI разъем, также есть слот для карты памяти.

Ожидаемая розничная цена приставки в России составляет 8 999 рублей, продажи начнутся в начале декабря 2018 года.

Отметим, в ноябре издание Screen Rant сообщило, что в PlayStation Classic используется не оригинальное программное обеспечение компании, а эмулятор с открытым исходным кодом.

Ранее по такой же модели перезапуск классических консолей осуществила компания Nintendo.