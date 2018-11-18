Менло-Парк, США, 18 ноября, 2018, 10:31 — ИА Регнум. Американская компания Facebook запустила образовательный портал, который поможет овладеть навыками для работы в сфере цифрового маркетинга. Об этом сообщает пресс-служба компании.

(сс) AlfredMuller Дистанционное обучение

Ранее Facebook запустила сервис Jobs, который позволил работодателям публиковать вакансии в специальном разделе в социальной сети, упрощая поиск сотрудников. Новый проект Learn with Facebook стал следующим шагом компании в этом направлении.

Новый сервис представляет собой образовательный портал, на котором собраны бесплатные дистанционные курсы по обучению навыкам в сфере цифрового маркетинга.

Сейчас на портале представлены учебные курсы начального уровня, но в Facebook рассчитывают на дальнейшее развитие проекта. В компании считают, что их сервис поможет найти работу миллиону человек к 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре холдинг «Ромир» представил результаты социологического исследования, показавшего, что 24% жителей России использует социальные сети для поиска работы.