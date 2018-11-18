Порт-Морсби, 18 ноября, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в столице Папуа — Новой Гвинеи городе Порт-Морсби впервые завершился без принятия декларации лидеров. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает AFP.

Government.ru Саммит АТЭС в столице Папуа — Новой Гвинеи городе Порт-Морсби

Саммиты АТЭС проводятся с 1993 года и все они завершались совместной декларацией лидеров, которые опубликованы на сайте организации. Одно нынешний саммит в Папуа Новой Гвинее завершился без принятия такой декларации.

Стоит отметить, что на саммите в Порт-Морсби произошла заочная полемика между председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и вице-президентом США Майком Пенсом.

Глава Китая заявил, что в современном мире протекционизм стал оружием экономической войны. Также Си Цзиньпин отметил, что в торговых войнах, которые развязывают США, победителей не будет.

Кроме того, Си Цзиньпин особо подчеркнул, что каждая страна в мире имеет право на развитие и никто не может это право отобрать.

В свою очередь Пенс заявил, что США всегда предлагают лучший вариант, не ставят под угрозу чужую независимость, ведут себя «открыто и честно» и не предлагают жестких ограничений или «одностороннего пути».

«Когда вы сотрудничаете с нами, то и мы сотрудничаем с вами, и мы все преуспеваем», — написал Пенс на своей странице в сети микроблогов Twitter.