Москва, 18 ноября, 2018, 10:19 — ИА Регнум. 18 ноября в Москве открывается I Международный Большой детский фестиваль. Форум включает театральные постановки, художественное и анимационное кино, цирковые выступления, ледовые шоу, мастер классы и многое другое. Художественный руководитель фестиваля, известный актер и режиссер Сергей Безруков задался целью создать своеобразный «котел», от которого бы дети получали удовольствие. До 4 декабря в Московском Губернском театре, на учебной сцене ГИТИСа, в Театре кукол им. С. В. Образцова, Московском областном ТЮЗе, Московском доме музыки будет показаны целая россыпь театральных и музыкальных постановок лучших столичных и региональных коллективов. В первый же день, 18 ноября дети, а также их родители, смогут увидеть спектакль по бессмертному произведению Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ» в Московском губернском театре. В роли знаменитого пирата Джона Сильвера сам Сергей Безруков.