Оттава, 18 ноября, 2018, 10:18 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» проиграл команде «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 18 ноября Sport 24.

(сс) kaatiya Хоккеист «Оттава Сенаторз»

Игра проходила в Оттаве и закончилась со счетом 6:4 в пользу хозяев. У победителей шайбами отметились Ткачук (15-я минута). Стоун — дубль (18-я и 37-я), Дюшен — дубль (1-я, 50-я). Сеси (38-я). У их соперников голы забили Летанг (12-я, в большинстве), Эштон-Риз (43-я), Каллен, (46-я), Хёрнквист (57-я).

Также можно отметить игру российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, который сделал в матче две результативные передачи, однако это не смогло спасти его клуб от поражения во встрече.