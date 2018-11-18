Симферополь, 18 ноября, 2018, 10:16 — ИА Регнум. Делегация республики Крым собирается отправиться в США для того чтобы принять участие в 73-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом рассказал 18 ноября глава болгарской национально-культурной автономии Крыма, член Общественных палат РФ и республики Крым Иван Абажер.

Максим Додонов ИА Красная Весна Россия. Крым. Победа

«Крымская делегация готовится отправиться в США для участия в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН», — приводит РИА Новости слова Абажера. Также политик отметил, что в данный момент готовятся необходимые для поездки документы.

Кроме этого, по словам Абажера, голос представителей Крыма будет особенно актуален в ООН, так как принятая организацией резолюция не соответствует действительности.

«Мы постараемся раскрыть реальную картину происходящего в Крыму. Крым не должен быть объектом несправедливых и предвзятых решений и резолюций», — заключил глава болгарской национально-культурной автономии Крыма.

Отметим, ранее один из комитетов ООН принял резолюцию о нарушении прав человека в Крыму. За него проголосовало 67 государств, 28 — против и ещё 82 — воздержались. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что данная резолюция подрывает авторитет ООН, так как принята на фоне событий на Украине, где идет гражданская война, похищают людей, а также убивают и бросают в тюрьмы инакомыслящих.